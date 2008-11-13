Cinsel istismara cezalarını inceleme günü!

Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı sonucunda “mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması” halinde ceza artırımına gidilmesine ilişkin hükümlerin iptal isteminin ilk incelemesini bugün yapacak.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada, Türk Ceza Kanunu’nun, “cinsel saldırı” başlıklı 102. maddesinin 5. fıkrası ile “çocukların cinsel istismarı”nda verilecek cezaları düzenleyen 103. maddesinin 6. fıkrasını Anayasa’ya aykırı bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.



Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde “102. maddede cinsel saldırı, 103. maddede çocukların cinsel istismarı suçlarının sayıldığını, bu suçlar arasında fark bulunduğunu, ceza artırımına ilişkin hükümlerin ise tüm suçları kapsayacak şekilde düzenlendiğini” belirtti.



Bu suçlarda ceza artırımının, daha hafif suç için ayrı, daha ağır suç için ayrı belirlenmesi gerektiğine işaret eden yerel mahkeme, bunun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.



TCK’nın 102. maddesinin 5. fıkrası, “cinsel saldırı sonucunda ‘mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması’ halinde 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası” verilmesini, 103. maddesinin 6. fıkrası ise “çocuğa cinsel istismar suçunda ‘mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulması” halinde 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini öngörüyor.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurusunu gündemine alan Anayasa Mahkemesi, davayla ilgili ilk incelemesini bugün yapacak ve başvuruda eksiklik tespit etmezse davayı daha sonra esastan inceleyerek karara bağlayacak.

