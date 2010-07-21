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CİNSEL İSTİSMARA 12.5 YIL HAPİS  İZMİR (A.A)

21 Temmuz 2010 18:34

-CİNSEL İSTİSMARA 12.5 YIL HAPİS  İZMİR (A.A) - 21.07.2010 - İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaya teşebbüs eden sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan S.A. ile avukatlar katıldı.  Daha önce, ''Cezaevinden yeni çıkmıştım, alkollüydüm. Ayrıca hap da kullanıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum'' şeklinde ifade veren S.A., son duruşmada, başını öne eğip diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.  Mahkeme heyeti, eylemin teşebbüste kalması nedeniyle sanığa önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mağdur H.Y'nin ruh sağlığının bozulmasını dikkate alan mahkeme heyeti, bu cezayı 15 yıl hapis cezasına çıkardı.  Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme heyeti, bu cezada indirime giderek sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İddianameye göre, S.A., 17 Aralık 2008 tarihinde, Konak ilçesi Akın Simav Mahallesindeki bir apartmanda, okuldan dönüp evinin kapısını açmak için bekleyen H.Y'ye cinsel istismarda bulunmak istedi.  H.Y'nin bağırması üzerine olay yerinden kaçıp spor salonuna saklanmak isteyen S.A., polis tarafından yakalandı. Vücudunda kızarıklıklar belirlenen H.Y'nin ruh sağlığının bozulduğu İstanbul Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporla tespit edildi. 

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