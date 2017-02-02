Cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden bebeğin dosyasına ‘gizlilik’ kararı

Van’da maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğe dair yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanırken, bunun ardından dosyaya ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Van’da özel bir hastaneye getirilen yeni doğan bebeğin, maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne P.T., istismar zanlısı F.A. ile anne ve F.A.’nın arkadaşı Y.G. tutuklanmıştı.

3 ismin tutuklanmasının ardından cinsel istismar dosyasına savcılık tarafından ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Ne olmuştu?

Van’da 40 günlük bir bebek cinsel istismara maruz bırakılmış ardından hayatını kaybetmişti.

İstismar, 26 Ocak 2016 tarihinde bebeğin özel bir hastaneye getirilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Açılan soruşturma kapsamında bebeğin annesi 22 yaşındaki P.T. ile istismar zanlısı F.A. ile anne ve F.A.’nın arkadaşı Y.G. “Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.