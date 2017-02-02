T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden bebeğin dosyasına ‘gizlilik’ kararı

Van'da 40 günlük bebek, cinsel istismardan dolayı hayatını kaybetmişti

02 Şubat 2017 20:42

Van’da maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğe dair yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanırken, bunun ardından dosyaya ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Van’da özel bir hastaneye getirilen yeni doğan bebeğin, maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne P.T., istismar zanlısı F.A. ile anne ve F.A.’nın arkadaşı Y.G. tutuklanmıştı.

3 ismin tutuklanmasının ardından cinsel istismar dosyasına savcılık tarafından ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Ne olmuştu?

Van’da 40 günlük bir bebek cinsel istismara maruz bırakılmış ardından hayatını kaybetmişti.

İstismar,  26 Ocak 2016 tarihinde bebeğin özel bir hastaneye getirilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Açılan soruşturma kapsamında bebeğin annesi 22 yaşındaki P.T. ile istismar zanlısı F.A. ile anne ve F.A.’nın arkadaşı Y.G.  “Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ETİKETLER

vancinsel istismarbebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24