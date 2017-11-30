Cinsel istismar sanığı lise öğretmenine 16 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, öğretmenlik yaptığı lisede 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 2 çocuk babası 45 yaşındaki C.E., 5 öğrenciye \'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı\', \'çocuğa karşı cinsel taciz\' ve \'cinsel taciz\' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 16 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Geçen yılın mart ayında Serik\'te bir lisede eğitim gören 10 kız öğrenci, okul yönetimine başvurarak, matematik öğretmeni C.E.\'nin kendilerini elle taciz ettiği iddiasında bulundu. İddialar üzerine Milli Eğitim müfettişleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında C.E. hakkında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Görev yaptığı okulda gözaltına alınan C.E., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.E. hakkında \'Cinsel istismar\' suçlamasıyla dava açıldı. Bir önceki duruşmada savcı, sanık C.E.\'nin 51 yıl 4 ay 18 günden, 226 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

SON SAVUNMASINI AVUKATI YAPTI

Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 24 Kasım günü görülen ve mağdurlar ile 2 celse önce tahliye edilerek tutuksuz yargılanan C.E.\'nin yer almadığı davanın karar duruşmasında, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık C.E. adına avukatı Murat Tonbul, son savunmasını yaptı. Dosyanın esasına ilişkin savcının görüşünü kabul etmediklerini belirten Tonbul, \"Müvekkilim matematik öğretmenidir, öğretmen ve öğrenci ilişkisi dışında dosyaya yansıyan bazı hareketleri vardır, ancak bu hareketler cinsel amaçlı değildir, cinsel amaçlı olduğuna dair de herhangi bir delil de yoktur. Dosya kapsamı itibariyle sanığa yüklenen suçlamalar müvekkilimin mağdurların omuz, sırt, diz kapağına dokunduğuna ilişkindir. Bu dokunduğu iddia olunan bölgeler doğrudan cinsel davranış olarak öngörülemez\" dedi.

\"ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇMİŞLER\"

C.K. dışındaki diğerlerinin şikayetlerinden vazgeçtiğini söyleyen Avukat Tonbul, şöyle dedi:

\"C.K.\'nin de beyanı sanığın sadece omzuna elini koyduğuna ve sonrasında alınan beyanında cinsel amaçlı olmadığına dairdir. 30 kişilik sınıf içerisinde bu tür eylemlerin cinsel amaçlı gerçekleştirilmesi de mümkün değildir, cinsel tatmin amacıyla davranmış olsaydı mağdurlar tek başınayken bu eylemleri gerçekleştirirdi. Ancak iddia olunan eylemlerin hiçbiri sanıkla şikayetçilerin tek başlarına kaldıkları sırada gerçekleştirdiği iddia olunmamıştır. Şikayetçiler ve aileleri bu eylemlerin cinsel amaçlı olmadığını düşündükleri için şikayetlerinden vazgeçmişlerdir.\"

16 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık C.E.\'ye, mağdurlar R.T., F.O., İ.G., E.S. ve T.N.Ç.\'ye karşı \'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı\', \'Çocuğa karşı cinsel taciz\' ve \'Cinsel taciz\' suçlarını ayrı ayrı ve birden fazla defa işlediğinin sabit olduğunu belirterek toplam 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim de yapmadı. Heyet diğer 5 mağdur hakkında, sanığın işlediği iddia edilen suçlara ilişkin kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını kararlaştırdı. Tutuksuz yargılanan sanık C.E. hakkında henüz tutuklama kararı verilmezken, 15 gün içinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği belirtildi.

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