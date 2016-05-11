Cinsel istismar mağduru kadına ötenazi yapıldı

Cinsel istismara uğradığı için uzun yıllardır ruhsal problemler yaşayan ve ismi açıklanmayan 20'li yaşlarındaki genç kadının ötenazi başvurusu kabul edildi. Doktorlar iğne ile genç kadının hayatına son vermesini sağladı.

Sürekli halüsinasyon gören, tedaviye dirençli post travmatik stres bozukluğu yaşayan kadının ayrıca yeme bozukluğu, kronik depresyon ve intihara eğilimli kişilik yapısı, takıntı ve kendine zarar verme eğilimlerine sahip olduğu belirtilirdi. Bu nedenle bir araya gelen birçok psikiyatrist kadın için tedavi umudu olmadığını, durumunun dayanılmaz olduğunu söylerken, ruhsal sorunlar için ötanaziye izin verilmesi ise tartışmalara neden oldu. Karar Hollanda'nın yanı sıra İngiltere'de protesto edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, çocukluğunda cinsel istismara maruz kaldığı için psikolojisi bozulan ve çok ağır travma yaşayan genç kadın son 2 yılını yoğun terapiler ve ilaç tedavileriyle geçirmesine rağmen hiçbir düzelme kaydedemedi. İlaca ve tüm tedavilere cevap vermeyen ve ruhsal acıları dinmeyen genç kadın bunun üzerine Hollanda'da yasal olan 'ötanazi' hakkını kullanmak istediğini açıkladı.

10 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldı

5 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismara maruz kalan ve bu nedenle yaşadığı ağır travma sonrası stres bozukluğunu komisyona anlatan genç kadının Hollanda Ötanazi Komisyonu'na yaptığı başvurusu kabul edildi. Genç kadın için "yapılacak hiçbir şey olmadığına" hükmeden ve hiçbir şeyin hayatı boyunca bu acısını geçiremeyeceğine karar veren doktorlar iğne ile genç kadının hayatına son vermesini sağladı.