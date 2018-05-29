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Cinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandı

ADANA,(DHA)- ADANA'da küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum (42), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı

29 Mayıs 2018 12:58

ADANA,(DHA)- ADANA\'da küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum (42), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum\'un, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi\'nde  oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, Uçurum\'u yakaladı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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