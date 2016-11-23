'Cinsel istismar' düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

Adalet Komisyonu'na çekilen "cinsel istismar" düzenlemesi geri çekildiği komisyonda yapılan oylama sonucu, oy çokluğuyla tasarıdan çıkarıldı.

Adalet Bakanı Bozdağ, oylama öncesi yaptığı açıklamada, doğruyu yapmaktan vazgeçtiklerini, düzenlemenin algı kurbanı olduğunu açıkladı.

Oylamanın yapıldığı toplantı öncesi bir konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tecavüzcülerle alakalı bir düzenleme olmadığı halde maalesef kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle biz meramımızı anlatamadık, başkaları daha iyi anlattı, şu oldu, bu oldu. Ama toplumda bu düzenlemenin yapılmaması konusunda gözle görülür şekilde bir konsensüs oluştu" dedi.

Bozdağ, düzenlemenin "algı kurbanı" olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Kanunlar, toplumlarda bir kültürün oluşmasına, gelişmesine ve değiştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Fakat takdir edersiniz ki yüzyıllardır bizim toplumumuzda varolan erken yaşta evlilik gerçeğini 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ile 2002'de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun'un birden bire tamamen değiştirmesi ve herkesi aynı noktaya çekmesi oldukça güçtür. Bu kültür nasıl zaman içinde oluştuysa bunun değişmesi, ortadan tamamen kalkması da zaman alacaktır."

Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin parlamentonun gerekli düzenlemeleri yapmasına da işaret eden kararlarını hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız şey; bu sorunu çözmeye dönük, bir defa uygulanacak geçici bir düzenlemeydi. Kesinlikle tecavüzcülere af getiren bir düzenleme değildi… Doğru olduğuna inandığımız adımları eğer topluma anlatamamışsak, toplum bunu yanlış görüyorsa yine toplumun sesine kulak verip geri adım attık. Bu konuda esasında iyi niyetli ve doğru olan bir düzenlemeyi toplumsal bir sorunu çözen düzenlemeyi milletimizden gelen tepkiler geliştirilen önerileri dikkate almak suretiyle geri çekmek olarak gerçekleştiriyoruz. Esasında biz burada milletimizin talebine uyuyoruz, doğruyu yapmaktan vazgeçerek."