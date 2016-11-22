Cinsel istismar düzenlemesi komisyona geri çekildi

Bugün TBMM Genel Kurulu'na gelmesi planlanan cinsel istismar düzenlemesi Adalet Bakanı'nın imzasıyla komisyona geri çekildi. Bakan Bekir Bozdağ, yasa teklifinde düzenlemeler yapılarak önergenin yasalaşacağını açıklamıştı.

Kamuoyunda ‘cinsel istismar düzenlemesi’ olarak bilinen ve tecavüzcülere af getireceği eleştirileri üzerine Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü AKP grubunda tasarının komisyona geri çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önergeye ilişkin olarak, “Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum” demişti.