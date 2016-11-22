'Cinsel istismar' düzenlemesi komisyona geri çekildi

Başbakan Binali Yıldırım, "cinsel istismar" düzenlemesinin "Toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanamaması gerekçesiyle" komisyona geri çekileceğini açıkladı.

Binali Yıldırım Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, milletvekillerinin konuyu daha detaylı olarak incelemesi için Meclis'teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz" dedi.

Düzenlemenin bugün Meclis'e getirileceği açıklanmıştı.

Binali Yıldırım, komisyona geri çekilecek düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerinin değerlendirileceğini ifade ederek şunları söyledi;

"Biz bir söz verdik. Prensibimiz sorunları torunlara havale etmemek olduğundan bu sorunu halletme kararı verdik. Bu nedenle bir girişimde bulunduk ve kanun teklifinde bulunduk. Birden bire ne olduysa kıyamet koptu. Neymiş tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok. Muhalafet partilerine uzlaşma çağrıları yaptık. Teklifiniz varsa getirin bu kanayan yara ortadan kalksın dedik. Bu çağrımız gerektiği gibi destek görmediği gibi bunu bir siyasi rant olarak kullandılar.

Toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, milletvekillerinin konuyu daha detaylı olarak incelemesi için meclisteki bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri değerlendirilip bu sorun çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz. 3800 bu şekilde vaka var. Komisyonda muhalefetten de bir teklif gelirse düzenleme olgunlaştırılacak. Gelmezse sivil toplum kuruluşlarından, uzmanlardan gelen önerileri de dikkate alarak bu sorunu çözeceğiz."