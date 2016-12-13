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Cinsel istismar davasında istismar bahanesi: Çok rahat oturan bir çocuktu

Bursa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında sanığın eşi, kocasını bu sözlerle savundu!

13 Aralık 2016 21:11

Bursa’da 9 yaşındaki komşusunun kızına bodrumda cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede şahit olarak dinlenen S.A.'nın eşinin çocuk hakkındaki "Zaten hareketleri bir tuhaftı mesela çok rahat oturan bir çocuktu" şeklindeki sözleri tepkiye neden oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bursa’da 2015 yılında S.A., komşusunun 8 yaşındaki kızına bodrumda cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın bu durumu annesi M.K.’ya bildirmesi üzerine S.A., gözaltına alındı. S.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. S.A., hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren S.A., “Bunların hepsi uydurmadır. Bana iftira atılıyor” dedi.

Mahkemeye gelmeyen ancak yazılı ifade veren 9 yaşındaki S.S., “Bodrumda S.A., oğlu S.A. ve ben vardık. Baba S.A., benim belime dokundu. Arkama geçerek canımı acıttı. Oğlu olayı görmedi. Bu olay 5-6 kez yaşandı. Utanıyor ve korkuyordum” diye konuştu.

 

"Çok serbest oturan bir çocuktu"

 

S.A.’nın eşi Z.A. ise “Bu durum çocuğun uydurması da olabilir. Rüyasında görmüştür, çevrede görüp duyduklarından etkilenmiştir. Zaten hareketleri de tuhaf bir çocuktu” açıklamasında bulundu. Mahkeme başkanının “Hareketlerinde ne tuhaflık vardı?” sorusuna ise Z.A. “Mesela çok serbest oturan bir çocuktu” cevabını verdi. Şahidin bu sözlerine ise duruşma salonunu dolduranlar tepki gösterdi.

Duruşmaya CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç ve CHP Bursa örgütü de katıldı. Kayışoğlu, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti diğer şahitlerin dinlenmesi, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

 

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