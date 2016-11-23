"Cinsel istismar davaları 8 yıl sürmemeli; yapılacak onca şey varken, bu önergenin manası yok"

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)’ndan Adem Arkadaş Thibert, anayasada 12, yasalarda 95 maddenin uluslararası insan ve çocuk hakları hukukuna uygun olmadığını söyledi. Thibert, Türkiye'de kaç çocuğun mağdur olduğunu bilmediğini belirtti. Thibert, Türkiye'de cinsel istismar davalarının 8 yıla kadar sürebildiğini belirtirken "Çocuğun kaldırabileceği bir şey değil bu. Ergenlik çağında gelişiyorlar cinsel duyguları gelişiyor. O zaman devlet olarak, sosyal hizmet kurumları eğitimle bilgilendirirsiniz. Burada bunları yapmak varken ceza kanununda böyle bir şey getirmenin manası yok" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu’nun yarın yapacağı toplantıda Türkiye’yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar maddesi torba tasarından çıkarılacak. ICC’den Adem Arkadaş Thibert, bu maddenin mağduriyetler gidermeyle ilgili olduğu için ceza yasasına konulamayacağına dikkat çekiyor.

Türkiye’de çocuklarla yapılacak yasanın Suriyeli çocuklarla 27 milyonu aşan bir nüfusun dikkat alınması gerektiğini söyleyen Thibert, Adalet Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl 17 bin olan istismar vakasının bu yıl 20 bin civarında olduğuna dikkat çekti. Bu rakamın daha da gazla olabileceğini ifade eden Thibert, “Bizim derdimiz çocuk, mağdur kaç tane tam olarak bilmiyoruz “ diyor.

Thibert’in T24’e yaptığı değerlendirme şöyle:

"Çocuklarla ilgili anayasal hem de yasalar düzeyinde çok fazla zaten boşluk var. En son Türkiye Barolar Birliği ile yapılan bir inceleme, izleme çalışmasında Anayasa’da 12 tane, yasalarda da 95 maddenin uluslararası insan hakları ve çocuk hakları hukukuna uymadığı görülmüştü."

"Türkiye'de 25 milyon çocuk var"

Yani normalde bugün konuşulan yasa, istismar konusu da dahil çocukların özelinde, sadece çocuklar düşünülerek ve çocuklar bunu nasıl yaşıyor, sadece 3 bin tane 5 bin taneyi değil Türkiye’de 25 milyon çocuk var, Suriyeli çocuklarla böyle düşünmek lazım. Türkiye’yi yönetecek kesimini nasıl bir hayat yaşadığına değin ve o yasaların onları nasıl etkileyeceği düşünülmeden yasa yapılırsa bu Türkiye’yi sadece bugünün değil geleceğinin de büyük sorunlar beklediği anlamına gelir.

“Mağduriyet düzenlemesi ceza yasasına konulamaz”

"Geri çekilen önerge birkaç açıdan sorunlu. Bu önergenin mağduriyet gidermeyle ilgili olduğu söyleniyor. O zaman zaten ceza yasası içinde konulamaz. Çünkü 103. Madde çocuk istismarıyla ilgili bir madde. O zaman bu önerge buraya giremez. İkincisi de geriye dönük işlemesiyle ilgili. Bu hukuk normlarına aykırı. Geriye dönüş işletemezsiniz, işlettiğiniz bir yasa yapacaksınız mağduriyetler üzerinden düşünürseniz bu ceza yasası, hani mağdurlar üzerinde başka bir şey yapmak gerekiyordu. Bunun ceza yayasıyla alakası yok. Mağdurlarla ilgili yasa var onunla da ilgili standartlar belli. Burada devletin zaten mağdur olmuşsa çocuk geriye dönük de olsa koruma tedbiri alma yükümlülüğü var zaten. Bunu ceza yasasıyla yapmak gerekmiyor."

“Çocuk istismar davası 8 yıl sürmemeli”

"Şu anki yasalar mağduru korumakla ilgili bazı şeyleri veriyor. Eğer mağdur olmuşsa o aileye ona yardım edersiniz. Siz eğer çocuk istismar davasını 8 yıl sürdürürseniz o 8 yılda bu iki insan evlenip çocuk sahibi olursa sorun katlanarak gider. Çocuk istismar davalarının hızlı biçimde sonuçlanması gerekiyor. Çocuk bu her zaman çocuk kalmayacaklar, yani bu arada da cinsel istismarı yaşamış büyük bir travma. Çocuğun kaldırabileceği bir şey değil bu. Ergenlik çağında gelişiyorlar cinsel duyguları gelişiyor. O zaman devlet olarak, sosyal hizmet kurumları eğitimle bilgilendirirsiniz. Burada bunları yapmak varken ceza kanununda böyle bir şey getirmenin manası yok."

“20 bine yakın çocuklarla ilgili istismar davası var”

"Adalet Bakanlığı verilerine göre, 20 bine yakın çocuklara çocuklarla ilgili istismar davası var. Bu geçen seni ki 17 bin civarındaydı. Daha da fazla olabilir. Bizim derdimiz çocuk mağdur kaç tane tam olarak bilmiyoruz."