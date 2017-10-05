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Cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçaklayan kuaför tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş

05 Ekim 2017 15:50

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş.K.\'yı, kendisini tatmin edemediği iddiasıyla göğsünden 7 bıçak darbesiyle yaralayan kuaför 20 yaşındaki Musa S., tutuklandı.
Kepez İlçesi Göksü Mahallesi\'ndeki olay, geçen salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kuaför Musa S., akşam saatlerinde para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile Antınova Caddesi\'nde çalılık alanda cinsel ilişkiye girdi. İddiaya göre Musa S., kendisini tatmin etmediği gerekçesiyle Ş.K.\'dan parayı geri istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Musa S., üzerinde taşıdığı bıçakla Ş.K.\'yı göğüs ve karın bölgesinden 7 kez bıçaklayarak kaçtı. Çalılık alanda inceleme yapan polis, kanlar içinde yatan Ş.K.\'yı buldu. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, polis Musa S.\'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, polisteki ifadesinde, \"Ş.K. ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girdik. 50 TL verdim. Ancak orgazm olamayınca paramı istedim. Bu nedenle tartışıp kavga ettik. Kendisini bıçakladım\" dedi. Musa S., işlemelerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı.

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