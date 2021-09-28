Cinsel ilişki vaadiyle 79 kişi dolandıran zanlılar: Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi çok olunca biz ne yapalım?

Gaziantep'te, özellikle otogar çevresinde cinsel ilişki vaadiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Kadınlar, gazetecilere, "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi olunca biz ne yapalım?" dedi.

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen 8 şüpheli, girişte görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Şüpheliler adliye girişinde gazetecilere "Çekin, çekin cinayetten geldik. Hepiniz çekin, 10 tane yaralı var. Altı üstü hafif bir dolandırıcılık yaptık. Bu ne ya, ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok olunca biz ne yapalım. Çekmeyin bizi, çekme gerizekalı" diye tepki gösterdi. Şüpheli kadınlardan biri ise adliyeye girmeden önce basın mensuplarına el salladı.

Adliyeye sevk edilen kadınlardan 3'ü tutuklandı

8 şüpheliden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuğun Yüksek Yararı' gereği acil koruma kararıyla kurum bakımına alındı.

79 ayrı olay meydana gelmiş

Operasyon sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyon öncesinde yürütülen çalışmalarda 79 ayrı olay meydana geldiği belirtilirken, 25 şikayetin yapıldığını kaydedildi. Operasyonla 8 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 3'ünün tutuklandığı belirtildi.