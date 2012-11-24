'Cinsel ilişki' tanımı yerine, 'Mahrem şekilde görüşme' tanımı

Kürtçe savunma hakkını düzenleyen tasarıda hükümlülerin üç ayda bir eşleriyle biraraya gelmelerini sağlayacak maddesi düzenlenirken, ilginç tartışmalar oldu. Evli çiftlerin görüşmelerini düzenleyen madde kapsamında, başta TCK olmak üzere hukuk mevzuatında kullanılan "Cinsel ilişki" tanımına yerine maddeye, "Mahrem şekilde görüşme" tanımı konuldu.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre,



'Cinsel ilişki' de bulunabileceği ifade edilemedi



Tasarıyı değiştiren önergelerinin hazırlanmasında, evli hükümlülere, iyi hal ödülü olarak sağlanan aileleriyle özel görüşmenin nasıl ifade edileceği sorun çıkardı.

Evli hükümlülerin eşleriyle cezaevi ve eklentilerinde oluşturulacak "özel odalarda" biraraya gelmesinin ve "cinsel ilişki" de bulunabileceği ifade edilemedi. "Özel olarak" veya "gizli olarak" şeklindeki kelimelerin tam anlatmadığına sonucuna varıldı. Yanlarında yakın koruma olmasa dahi, özel odanın kamera ile izlenmemesi için daha iyi tarif edilmesine karar verildi.



'Mahrem şekilde görüşebilirler' ifadesi tercih edildi



"Özel hayatın gizliliği" vurgusu yerine "mahrem şekilde görüşebilirler" ifadesi tercih edildi. Bunun üzerine metne, "Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan evli hükümlülerin en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar eşleri ile ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüşebilirler" yazıldı.

Hükümlülerin çocuklarıyla veya ana babasıyla yakın koruma olmadan biraraya gelmesi de "aile görüşmesi" olarak tarif edildi.



İfade etmekte güçlük çekmişler



Yetkililer, "İfade etmekte güçlük çekmişler. Uygun kelime bulunmaya çalışıldı. Özel odanın kamerayla izlenmemesi ve dinlenmemesi gerekiyor. Bunu anlatmak için mahrem kelimesi seçildi. Ne gizli, ne özel bunu tam karşılıyor. Özel hayatın gizliliğinden yola çıkıldı. Hukuk sistemimizde ilk olduğu için de ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldı" dedi.