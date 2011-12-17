Cinsel ilişki için sabredin

T24- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kendisiyle beraber olmayan kocasını terk eden kadını, “Koca cinsel anlamda yeterli. İleride beraber olabilirler, kadın cinsel yakınlaşmayı beklesin” diyerek haksız buldu.





Hürriyet'in haberine göre, Mahkeme kocayı kusurlu buldu ve dava bitene kadar eşine tedbir nafakası ödemesine karar verdi: “Evlenmenin sosyal amacı yanında daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Kocanın fiziksel sorunu olmadığı belgelenmiştir. Cinselliği beklemek için kadını zorlamak açık bir haksızlıktır. Bu koşullar altında evliliğini devam ettirmesi beklenemez.”





Yargıtay: Doktor raporu var, koca cinsel yönden yeterli





R.D. tedbir nafakasına itiraz etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi temyizde, kocanın cinsel yönden yeterliliği doktor raporuyla anlaşıldığından, ileride beraber olabilecekleri gerekçesiyle kararı bozdu. Yerel mahkeme, “Kadından taraflar arasında ne zaman kurulacağı belli olmayan cinsel ilişkiyi beklemesini istemek haksızlıktır” diyerek bozma kararına direndi. Davanın taşındığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararını bozdu. Terk nedeniyle boşanma koşulu oluşmadığına hükmeden Kurul, boşanma davası sonuçlanana kadar hükmedilen tedbir nafakasını da bozdu.