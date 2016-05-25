‘Cinsel ilgisine’ karşılık alamayan eczacı, meslektaşını 23 kez zehirledi!

Sydney’de yaşayan bir eczacının, ‘cinsel ilgisine’ karşılık vermeyen meslektaşının içeceklerini son bir yıl içerisinde en az 23 kez zehirlediği ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, 35 yaşındaki evli Yan Chi ‘Anthony’ Cheung, 26 yaşındaki meslektaşı Pamela Leung’un içeceklerine ‘uyuşukluk’ yapan kimyasallar enjekte ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

New South Wales Üniversitesi’nin kampüsündeki eczanede çalışan Cheung’un, kurbana ‘takıntılı’ olduğu ve birlikte çalıştıkları süre boyunca cinsel tacizlerini sürdürdüğü ifade edildi. Bir süre sonra ‘cinsel ilgisini’ sonlandıran Cheung’un, bunun yerine genç kadının içeceklerini zehirlemeye başladığı kaydedildi.

Mahkeme tutanaklarında, “Sanığa neden içecekleri zehirlediği sorulduğunda, kurbanın acı çekmesini istediğini belirtti” ifadeleri yer aldı. Cheung hakkındaki kararın 5 Haziran’da verilmesi bekleniyor.