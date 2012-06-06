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Cinsel hastalık bulaştırınca 1,5 milyon TL ödedi

Kadın, 69 yaşındaki partnerinin kendisine cinsel yolla bulaşan rahatsızlığı olduğu bilgisini vermediği için adamı mahkemeye verdi

06 Haziran 2012 19:53

ABD’de internetten tanıştığı bir kadınla beraber olan adam cinsel hastalığı olduğunu sakladı. Hastalığı kapan kadın açtığı davadan yaklaşık 1,5 milyon TL kazandı.

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki kadın internetten tanıştığı adamla beraberlik yaşadı. Kadın bir süre sonra genital uçuğa yol açan HSV enfeksiyonu kaptığını fark etti.
 
Kadın, 69 yaşındaki partnerinin kendisine cinsel yolla bulaşan rahatsızlığı olduğu bilgisini vermediği için adamı mahkemeye verdi.
 
Mahkeme jürisi kimliği açıklanmayan adamın durum konusunda kadına bilgi vermekle sorumlu olduğunu söyleyerek kadına yaklaşık 1,5 milyon TL tazminat verilmesine karar verdi.

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