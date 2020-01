Cinsel eğitim kitabına müstehcen yasağı

T24 - İngiliz yazar Peter Mayle'in ilk baskısı 1973 yılında yapılan "Where Did I Come From" (Nereden Geldim) adlı kitabı Malezya’da tepki çekti. Kitaba kamu çıkarlarını ve sosyal ahlakı tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle Malezya İçişleri Bakanlığı tarafından yasak getirildi.

Bakanlık, kitabı dağıtanların 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini duyurdu. Üreme sürecini anlatan çizgi resimlerin de bulunduğu kitap, bazı uluslararası kitap satış sitelerinde 4-8 yaşındaki çocuklar için tavsiye ediliyor.