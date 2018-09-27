Cins kümes hayvanı çalan 3 şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da T.T.\'ye ait cins tavuk, güvercin ve hindileri çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Döşemealtı ilçesi Altıntaş Mahallesi\'nde meydana geldi. T.T\'ye ait evin bahçesinde cins hayvanların bulunduğu kümese giren hırsızlar, 80 cins tavuk, 12 hünkari güvercin, 2 hindiyi çalıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını U.D., M.A. ve E.Ö.\'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. 3 şüpheli, çaldıkları kümes hayvanlarıyla birlikte Baraj Mahallesi\'nde gözaltına alındı.

3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hayvanlar sahibine teslim edildi. Cins kümes hayvanlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen T.T., polise teşekkür etti.



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