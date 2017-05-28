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Cinnet getiren kişi eşini ve çocuklarını öldürdü

Cinnet getiren kişi ve oğlunun tedavisi sürüyor

28 Mayıs 2017 22:23

Gaziantep'te cinnet getiren ve oturduğu evi ateşe veren kişi, eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Öztürkmen (31), henüz belirlenemeyen nedenle sinir krizi geçirip oturduğu evi ateşe verdi. Bu sırada 3 çocuğuyla dışarı çıkmak isteyen Fatma Öztürkmen (28), eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Fatma Öztürkmen ile dumandan etkilenen eşi Mustafa Öztürkmen, çocukları İlknur (6), Mervenur (1) ve Mehmet Öztürkmen, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Fatma Öztürkmen ile çocukları Mervenur ve İlknur Öztürkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Öztürkmen ile oğlu Mehmet Öztürkmen'in tedavisi sürüyor.

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