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Cinnet getiren baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Kars'ta cinnet getiren bir kişi eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

06 Şubat 2015 23:03

Kars'ta cinnet geçiren Bilal Durmuş isimli bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

DHA'nın haberine göre, Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde akşam saatlerinde cinnet geçiren Bilal Durmuş, eşi Özlem Durmuş ve 4 ve 5 yaşlarında iki çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Bilal Durmuş daha sonra da silahı kafasına dayayarak kendisini de vurdu.

Olayı öğrenen köylüler bölgeye geldiklerinde 4 cesetle karşılaştılar. Köylüler olayı jandarmayı haber verdi. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Selim Kaymakamı Erdinç Dolu, babanın cinnet geçirdiğini belirterek olayı doğruladı. Dolu, olayla ilgili tahkikat başlatıldığını da kaydetti.

 

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