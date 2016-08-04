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Cinnet geçiren polis eşi ve kızını öldürüp intihar etti!

Emniyet, olayın darbe girişimiyle ilgili olmadığını açıkladı

04 Ağustos 2016 12:35

Konya'nın Ereğli ilçesinde iddiaya göre, cinnet geçiren 44 yaşındaki polis memuru Harun Kaymaz, beylik tabancasıyla adliyede memur olan eşi 42 yaşındaki Neslihan, kızı 6 yaşındaki Ecem'i öldürdü, intihar etti.

10 yaşındaki oğlu Tarık Kaymaz da ağır yaralandı. DHA’nın haberine göre, olay, bugün saat 04.00 sıralarında Ereğli İlçesi Eti Mahallesi Meydan Konutları'nın 5'inci katında meydana geldi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Harun Kaymaz, belirlenemeyen nedenle cinnet geçirip, beylik tabancasıyla yatak odasındaki eşi Neslihan, sonrada odalarında uyuyan oğlu Tarık ve kızı Ecem'e ateş ettti. Ardından da tabancayı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren polisler meslektaşları Harun Kaymaz ve ailesini kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Harun Kaymaz, eşi Neslihan ve kızı Ecem'in öldüğünü saptadı. Ağır yaralı Tarık Kaymaz ise Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Tarık Kaymaz'ın da hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, Harun Kaymaz'ın Kayserili olduğunu ve son günlerde yaşanan olaylarla bağlantısının olmadığını, sadece son günlerde her polis memuru gibi aşırı mesai yapmak zorunda kaldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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