Cinnet geçiren onbaşı 7 kişiyi öldürdü

Tunus’ta cinnet geçiren bir onbaşı, eline geçirdiği silahla bayrak töreni sırasında 7 askeri öldürdü. AFP’nin haberine göre onbaşı rütbeli askerin kendisi de vurularak öldürüldü.

Tunus İçişleri Bakanlığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırının terörle bağlantısının olmadığı ancak bu ihtimalin de araştırıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Belhassen Queslati, ismi açıklanmayan onbaşının ailevi ve psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle bir süre önce silahının geri alındığını söyledi. Queslati, 7 askeri öldüren onbaşının önce bıçakla bir kişiyi yaralayıp silahını aldıktan sonra bayrak törenindeki askerlere ateş açtığını ifade etti.