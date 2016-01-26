T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinnet getiren adam ailesini katledip intihar etti: 4 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, GATA'ya sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

26 Ocak 2016 09:04

Ankara'da cinnet getiren Ahmet C., eşi, oğlu ve üç kızına kurşun yağdırdıktan sonra göğsüne dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Radikal’de yer alan habere göre, olay Ankara, Etlik Aşağı Eğlence Mahallesi Azık Sokak'taki evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren Ahmet C., eşi Pembe C., oğlu Cihat C., kızları Aliye, Hamidiye ve Satı C.'ye kurşun yağdırdıktan sonra göğsüne dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Ahmet, Pembe, Aliye ve Cihat C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı halde bulunan Hamidiye ve Satı C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve GATA'ya sevk edildi. Hamidiye C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba Ahmet C'nin, kızlarından birinin 2013 yılında Bodrum'da tacize uğradığını ve bu bilgiyi öğrendiği için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

ankaracinnetcinayetintiharyaralama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24