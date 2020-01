Cinnet getiren adam ailesini katledip intihar etti: 4 ölü, 2 yaralı

Ankara'da cinnet getiren Ahmet C., eşi, oğlu ve üç kızına kurşun yağdırdıktan sonra göğsüne dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Radikal’de yer alan habere göre, olay Ankara, Etlik Aşağı Eğlence Mahallesi Azık Sokak'taki evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren Ahmet C., eşi Pembe C., oğlu Cihat C., kızları Aliye, Hamidiye ve Satı C.'ye kurşun yağdırdıktan sonra göğsüne dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Ahmet, Pembe, Aliye ve Cihat C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı halde bulunan Hamidiye ve Satı C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve GATA'ya sevk edildi. Hamidiye C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba Ahmet C'nin, kızlarından birinin 2013 yılında Bodrum'da tacize uğradığını ve bu bilgiyi öğrendiği için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.