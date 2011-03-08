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Dünya

ÇİNLİLERİN SADECE YÜZDE 6'SI MUTLU  ŞANGHAY (A.A)

08 Mart 2011 11:29

-ÇİNLİLERİN SADECE YÜZDE 6'SI MUTLU  ŞANGHAY (A.A) - 05.03.2011 - Çin'de yapılan bir araştırma Çinlilerin sadece yüzde 6'sının kendilerini mutlu hissettiklerini ortaya koydu.  Çin'in büyük bilişim portallarından "china.com.cn" tarafından yapılan ankete 1350 internet kullanıcısı katıldı. Araştırmada katılımcıların yüzde 40'ı mutluluğu zenginlikle ilişkilendirerek, ne kadar varlıklıysa o kadar mutlu olunacağını belirtirken, yüzde 27'lik bir bölüm mutluluğu etkileyen en önemli etkenin "psikolojik baskı" olduğunu kaydetti. Katılımcıların yüzde 36'sı yaşam kalitesinin son 5 yılda geçen yıllara oranla daha da iyileştiğini belirtirken, yaşam koşullarından en az memnunların ülkenin büyük şehirlerinde yaşayanlar olduğu kaydedildi. Bunun temel nedeninin ise yüksek konut fiyatları, trafik keşmekeşi gibi etkenler yüzünden insanların kendilerini baskı altında hissetmesi olduğu belirtildi. Başbakan Vın Ciabao bir süre önce halkla yaptığı internet sohbetinde sosyal eşitlik ve adalet gibi "insanların mutluluğu için gerekli" hususlara vurgu yapmıştı. "İnsanların yaşam koşulları ve geçim şartlarının iyileştirilmesinin" ülkenin gelecek 5 yıllık planındaki temel konulardan biri olduğunu vurgulayan Vın, halkın güven hissini ve geleceğe olan güvenini artırmak için çalışmalar yapacaklarını söylemişti.

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