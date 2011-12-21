Çinlilerin 2 dolarlık yeni oyuncağı

T24 - Teknoloji devlerinin cihazlarını birebir kopyalayarak düşük fiyatlarla satan Çinliler bu kez de Apple'a ait bir cihazın tasarımını kullanarak ayna ürettiler. İsmini de MirrorBook Air olarak belirleyen ve Apple'ın MacBook Air ürününden esinlenen Çinli uyanıklar, bu ürünleri 2 dolarlık bir fiyat etiketiyle satıyor.
Elbette Apple'ın bu aynalarla bir ilgisi olmadığından bu ürünlere eBay'de rastlamanız an itibariyle mümkün değil.
MirrorBook Air ismini taşıyan ürünü Apple mağazalarında bir gün görür müyüz bilinmez; ancak Çinliler para kazanmak için yeni bir yol keşfetmişe benziyor.