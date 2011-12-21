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Dünya

Çinlilerin 2 dolarlık yeni oyuncağı

Apple'ın haberi yok ama internetin yeni gözdesi Mirrorbook Air fırtına gibi esiyor...

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Teknoloji devlerinin cihazlarını birebir kopyalayarak düşük fiyatlarla satan Çinliler bu kez de Apple'a ait bir cihazın tasarımını kullanarak ayna ürettiler. İsmini de MirrorBook Air olarak belirleyen ve Apple'ın MacBook Air ürününden esinlenen Çinli uyanıklar, bu ürünleri 2 dolarlık bir fiyat etiketiyle satıyor.  

Çinlilerin 2 dolarlık yeni oyuncağı

Elbette Apple'ın bu aynalarla bir ilgisi olmadığından bu ürünlere eBay'de rastlamanız an itibariyle mümkün değil. 

MirrorBook Air ismini taşıyan ürünü Apple mağazalarında bir gün görür müyüz bilinmez; ancak Çinliler para kazanmak için yeni bir yol keşfetmişe benziyor.



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