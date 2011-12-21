Çinlilerin 2 dolarlık yeni oyuncağı

T24

Elbette Apple'ın bu aynalarla bir ilgisi olmadığından bu ürünlere eBay'de rastlamanız an itibariyle mümkün değil.MirrorBook Air ismini taşıyan ürünü Apple mağazalarında bir gün görür müyüz bilinmez; ancak Çinliler para kazanmak için yeni bir yol keşfetmişe benziyor.