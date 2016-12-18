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Spor

Çinlilerden İbrahimovic'e 143 milyon Euro'luk teklif

Çin'de İbrahimovic'e daha önce de 100 milyon Euro'luk teklif gelmişti

18 Aralık 2016 18:39

Dünyanın en iyi ligi olmak isteyen Çin Ligi'nin, hükümetin de desteğiyle Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic için 143 milyon Euro'yu (523 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Çin hükümeti, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i ülkeye getirebilmek için 143 milyon Euro ödemeye hazır. Dünyanın en iyi liglerinden birisi olmayı hedefleyen Çin Ligi, bu amaçla Çin hükümetinin de yardımını alıyor.

Ancak yıldız golcünün menajeri Mino Raiola, yaptığı açıklamada ''PSG'den ayrıldıktan sonra Çin'den gelen 100 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. O, daha fazla para istemiyor. Onun istediği şey kazanmak. sözlerini kullanmıştı.

Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'tan sonra Çin yerine Amerika'ya gitmesi bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcu, Amerika için ''Benim için büyük bir opsiyon. Kendimi Avrupa'yı fethettiğim gibi Amerika'yı da fethediyor gibi görüyorum. Napolyon gibi dünyanın çoğu yerini dolaştım. Napolyon belki Amerika'yı kuşatmamıştır ama ben kuşatabilirim.'' sözlerini söylemişti.

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