-Çinlilerden "uçan tren" ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Çin, saatte 500 kilometre hızı aşacak şekilde tasarlanan yeni treni ''Kılıç''ın yapımını tamamladı. Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in kuzeyindeki liman kentlerinden Çindao'da yapılan ve dış tasarımı kılıcı andıran tren, kamuoyuna tanıtıldı. Süratinin yanında teknolojik donanımı ve yolcu taşıma kapasitesindeki artışla da dikkati çeken ''Kılıç''ın birkaç ay sonra test seferlerine başlayacağı kaydedildi. Çin'de şu anda demiryolu ulaşımında kullanılan en hızlı araçlar, Pekin-Şanghay arasında çalışan, ''Gaotie'' olarak da bilinen ''Yeni Nesil Barış'' serisi. ''Gaotie'' serisi trenler, saatte 486 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çin'de 90 bin kilometrelik toplam demiryolu uzunluğunun, 2020'de yeni açılacak hatlarla 100 bin kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.