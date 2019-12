-ÇİNLİLERDEN "ÇAKMA" TÜRK MALI ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Arap ülkelerine ihracat yapan Filistin asıllı Türk iş adamı İbrahim Yasin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davos'taki ''one minute'' çıkışı ve Türkiye'nin Ortadoğu'da söz sahibi olmasının, Arap ülkelerinde Türk mallarına ilgiyi artırdığını bildirdi. Arap ülkelerindeki ilgi karşısında Çinli firmalar da dünyaca ünlü Türk markalarının isim ve logolarını taklit etmeye başladı. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Türkiye'de üretilen çeşitli sektörlere ait ürünleri Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirten İbrahim Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda Türk mallarının Arap ülkelerinde gördüğü ilgiden söz etti. Türkiye'nin dış politikada söz sahibi olmasının ardından Arap ülkeleriyle sürdürülen ilişkilerin meyvesini toplamaya başladıklarını aktaran Yasin, ''Çeşitli temaslarda bulunmak için gittiğim Arap ülkelerinde Türk pasaportumu gören herkes boynuma sarılıp, yakından ilgi gösteriyorlar. Havalimanlarında pasaport kontrolü yapan güvenlik görevlileri bile başta Başbakanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemize sevgilerini dile getiriyorlar'' dedi. Türk pasaportunun artık Arap ülkelerinde bir çok kapıyı açtığını ve önlerine çıkan bir çok sorunu çözmeye katkıda bulunduğunu anlatan Yasin, Arap vatandaşların da Türkiye'nin Ortadoğu'daki önder rolü ve Filistin sorunundaki duyarlılığı nedeniyle Başbakan Erdoğan ve Türk halkına büyük bir sevgi ve saygı duymaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ortadoğu'da adeta Türk rüzgarı esiyor. Dünyanın dört bir yanında izlenen Arap kanallarının tamamında Türk dizileri boy göstermeye başladı. Zengin Arap turistler ise tatil için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Arap tüccarlar ise başta gıda ve mobilya olmak üzere tüm taleplerini Türkiye'den karşılıyor. Arap tüketiciler ise satın aldıkları ürünlerin üzerinde ''Made in Turkey'' yazısı arıyor.'' -''ÇİNLİLER 'ÇAKMA' TÜRK MALI ÜRETİYOR''- Türk mallarının fiyat ve kalitesiyle Çin mallarının tahtını sallamaya başladığını belirten İbrahim Şahin, ''Arap ülkelerindeki ilgi karşısında Çinli firmalar dünyaca ünlü Türk markalarının isim ve logolarını taklit ediyor. Hatta ürettikleri 'çakma' ürünlerin üzerine 'Made in Turkey'' damgası vuruyor'' diye konuştu. Bugüne kadar Fas, Mısır, Ürdün, Cezayir ve son olarak da Libya'da logo ve isimleri taklit edilmiş Türk markalarına ait Çin malı ürünlerle karşılaştığını vurgulayan Yasin, şunları söyledi: ''Örneğin Türkiye'deki ünlü bir bisküvi markasını ambalajı ve logosuyla taklit etmişler. Ancak marka ismindeki bir bir harfe ait noktayı çıkararak sanki yeni bir ürün gibi piyasaya sürmüşler. Üzerine de Türkiye'de üretildiğine dair damga vurulmuş. Bu tabi ki Arapların dikkatini çekmiyor ancak bu sayede Türk firmalarının güven ve itibarı gasp edilerek, dünya pazarındaki gücü yok ediliyor. Bunun için Türk firmalarının ve ilgili bakanlıkların harekete geçerek, gerekli girişimlerde bulunmasını öneriyorum.'' İş adamı İbrahim Yasin Arap ülkelerinin gıda başta olmak üzere mobilya, inşaat malzemeleri ve yedek parça alanında Türkiye'den taleplerde bulunduğunu sözlerine ekledi.