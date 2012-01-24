Çinliler: Türk malıysa giyeriz

T24 - Birkaç yıl öncesine kadar Çin rekabetine dayanamayacağı yorumları yapılan tekstil ve konfeksiyon sektörünün bu ülkeye yaptığı hazır giyim ihracatı hızla artıyor. Gelir düzeyi hızla artan Çinlilerin Avrupa imajına sahip olması dolayısıyla “Made in Turkey” etiketini tercih ettiği belirtiliyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri satışı 2011 yılında önceki yıla göre yüzde 77 artışla 53,5 milyon dolara ulaştı. Çin, sektörün en büyük pazarları arasında yer almasa da en hızlı gelişim gösteren pazarlar arasına girdi.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, özellikle son bir yılda Çin'den gelen taleplerde patlama olduğunu ifade etti.





Çin'de bazı Türk markalarının mağazalaşmaya başladığını, Türk modacıların tasarladığı koleksiyonların satışının arttığını ancak asıl gelişimin Avrupa markaları için üretim yapan Türk hazır giyim firmaları tarafından sağlandığını dile getiren Eskinazi, şu bilgileri verdi:



“Çin'deki hızlı büyümeyle halkın gelir düzeyi de artıyor. Bu ülkede Avrupa nüfusu kadar Avrupa düzeyinde gelire sahip bir nüfus bulunuyor. Dünyaca ünlü markaların bu ülkedeki mağaza sayısı hızla artıyor. Krizle birlikte bir çok marka, Avrupa şehirlerindeki mağaza sayısını azaltırken Çin'de mağaza sayısını artırıyor. Çinliler'in de Avrupa ürünlerine, markalı ürünlere yoğun talebi var.”

Yüksek gümrük vergisine rağmen



Çinlilerin markalı ürün talebiyle birlikte meşhur markalar için üretim yapan Türkiye'deki firmaların da Çin'e yaptıkları ihracatın hızla arttığını söyleyen Eskinazi, Çin'in uyguladığı yüksek gümrük vergisinin ihracatı olumsuz etkilemediğine dikkat çekti.



Eskinazi, Çin'in konfeksiyon üretim kabiliyetine sahip olmasına rağmen kalite konusunda Türkiye'nin gerisinde olduğunu, ayrıca marka imajı açısından da sıkıntıları bulunduğunu ifade etti.



Marka giyinmek isteyen Çinlilerin farklı ürün istediği için ithalata yöneldiğini ifade eden Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çinliler aldıkları üründe Avrupa imajını görmek istiyorlar. Made in Turkey ya da Made in Italy etiketini görmek istiyorlar. Bu farka para veriyorlar. Çin'de liberalleşme sürecinin devam etmesiyle ihracat rakamlarımızın da hızla artacağını düşünüyorum.”

ABD pazarı gelişemiyor



Çin'deki potansiyelin harekete geçmesine rağmen Türkiye için büyük öneme sahip ABD pazarında istenen gelişimin sağlanmadığına dikkat çeken Eskinazi, bu ülkeye yapılan ihracat gelişemediğinin görüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin ABD ile tekstil sektörüne uygulanan gümrük vergilerinin indirilmesi ya da nitelikli serbest bölgeler oluşturulması yönünde yürüttüğü lobi çalışmalarında başarısız olduğunu ifade eden Eskinazi, Ürdün, Fas ve Mısır'da kurulan serbest bölgelerden ABD'ye yapılan ihracatın hızla arttığına dikkat çekti.





