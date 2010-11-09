T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİNLİLER TEŞHİS İÇİN KAPSÜL ROBOT YAPTI ŞANGHAY (A.A)

09 Kasım 2010 10:06

-ÇİNLİLER TEŞHİS İÇİN KAPSÜL ROBOT YAPTI ŞANGHAY (A.A) - 09.11.2010 - Çin'de hastalıkların teşhisi için midede rahatça hareket edebilen küçük kapsül robot icat edildi. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çongçing Cinşan Bilim ve Teknoloji Grubu'nun geliştirdiği "dünyanın ilk hareket edebilen kapsül robotu" tüm testler başarıyla tamamlanırsa 2011 yılında piyasaya sürülecek. Cinşan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vang Cinşan, klasik endoskopi teknolojisinin, endoskopi hortumu yutulduktan sonra sadece sindirim borusu yoluyla hareket edebildiğini, uzaktan kumanda edilemediğini vurguladı. "Kapsül robotun" sekiz yılda geliştirildiğini ve robotlarının klasik endoskopi robotunun üçte bir boyutunda olduğunu söyleyen Cinşan, robotun teknolojisi sayesiyle uzaktan kumanda edilebildiğini belirtti. Doktorların, yutulan kapsül robotun gelişmiş yön kontrolörü sayesinde hastalık şüphesi olan bölgeleri rahatça inceleyebileceği belirtildi. Robotun piyasaya çıkmasının ardından 2 bin yüen'den (yaklaşık 420 TL) satılacağı bildirildi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24