-ÇİNLİLER TEŞHİS İÇİN KAPSÜL ROBOT YAPTI ŞANGHAY (A.A) - 09.11.2010 - Çin'de hastalıkların teşhisi için midede rahatça hareket edebilen küçük kapsül robot icat edildi. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çongçing Cinşan Bilim ve Teknoloji Grubu'nun geliştirdiği "dünyanın ilk hareket edebilen kapsül robotu" tüm testler başarıyla tamamlanırsa 2011 yılında piyasaya sürülecek. Cinşan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vang Cinşan, klasik endoskopi teknolojisinin, endoskopi hortumu yutulduktan sonra sadece sindirim borusu yoluyla hareket edebildiğini, uzaktan kumanda edilemediğini vurguladı. "Kapsül robotun" sekiz yılda geliştirildiğini ve robotlarının klasik endoskopi robotunun üçte bir boyutunda olduğunu söyleyen Cinşan, robotun teknolojisi sayesiyle uzaktan kumanda edilebildiğini belirtti. Doktorların, yutulan kapsül robotun gelişmiş yön kontrolörü sayesinde hastalık şüphesi olan bölgeleri rahatça inceleyebileceği belirtildi. Robotun piyasaya çıkmasının ardından 2 bin yüen'den (yaklaşık 420 TL) satılacağı bildirildi.