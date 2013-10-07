Çinliler tayfundan kaçıyor, 400 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneydoğusu Fitov tayfununun etkisi altına girdi. Tayfundan önce dev dalgalar kıyıları vurdu. 400 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Çin'in özellikle güneydoğu kesimlerini etkisi altına alması beklenen Fitov tayfunu nedeniyle Fucien ve Cıciang eyaletlerinde kırmızı alarm verildi.

Çinli yetkililer, bu yıl ülkeyi vuracak 23'üncü tayfun olan Fitov'un bugün güneydoğu eyaletlerine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Çin'in güneydoğusundaki Fucien ve Cıciang eyaletlerinin kıyılarında suların 2 metreye kadar yükselmesi beklenirken, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalar olan Diaoyü adaları etrafında dalgaların 10 metreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Yetkililer, Fitov tayfunu öncesi bölgeden 400 bin kişinin tahliye edilerek, güvenli bölgelere götürüldüğünü duyurdu.

İki eyalette 65 bin balıkçı teknesine limana dönmesi yönünde çağrı yapıldı.

Fucien Meteoroloji İdaresi, Fitov tayfununun sahildeki Fuding kentinden 360 kilometre mesafede olduğunu ve 15-20 kilometrelik bir hızla yaklaştığını duyurdu.

Cıciang, Fucien ve Ciangşi eyaletlerinde tayfunun rotasında olan 35 hızlı tren hattında hizmetin durdurulduğu açıklandı.

Cıciang eyaletindeki Vıncou kentinde 27 uçuşun iptal edildiği de belirtildi.

Çin'in güneydoğusunu vuran Fitov tayfununun kıyı bölgelere yoğun yağış getirmesi bekleniyor. Dalgalar 10 metreye kadar yükselebilecek. Ayrıca bölgede rüzgarın sert esmesi bekleniyor.