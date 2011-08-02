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Dünya

Çinliler şimdi de IKEA'nın taklidini yaptı

Dünya taklit piyasasını elinde bulunduran Çin, bu konuda sınır tanımıyor. Çin'de Apple'ın ardından bu kez de taklit IKEA mağazası ortaya çıktı.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dünya taklit piyasasını elinde bulunduran Çin, bu konuda sınır tanımıyor. Çin'de Apple'ın ardından bu kez de taklit IKEA mağazası ortaya çıktı.



Çin taklitlerine bir yenisini daha ekledi.


Her şeyin sahtesini yaptılar, ucuza mal edip ucuza sattılar. O da yetmedi şimdi o sahte ürünlerin satıldığı sahte mağazalar açıyorlar.


Çin'in güneyindeki Kunming kentinde, yine uluslararası bir marka taklitiyle gündeme düştü. Kentte, mobilya devi IKEA'nın taklit mağazaları ortaya çıktı. Peki ''taklit mağaza'' nasıl oluyor?




Habere göre, mağazanın içi aynı IKEA mağazası gibi dekore edilmiş. Mavi ve sarı renkte mobilya kopyaları, odalar, minyatür kurşun kalem, tabela ve hatta kendi sallanan sandalye tasarımları... Herşey aynı IKEA mağazasındaki gibi...



Çinli yetkililer o iki mağazayı da kapatacak




Aslında Kunming kentinde bu ilk değil... Yaklaşık bir ay önce de aynı kentte, 5 taklit Apple mağazası olduğu anlaşılmıştı. Yetkililer, bu mağazalardan taklit ürün satan 3'ünü kapatmış, gerçek Apple ürünleri satan mağazalara ise dokunulmamıştı.


Şimdi taklitte sınır tanımayan Çinliler'in bundan sonra neyin sahtesini yapmaya girişeceği ise merak konusu.


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