Çinliler Saab için teklif verdi



T24 - İsveç radyosu, Aralık ayında iflası açıklanan İsveçli otomobil üreticisi Saab için Çinli Zhejiang Youngman Lotus Automobile şirketinin yeni bir teklif verdiğini duyurdu.





İsveç'in en ünlü markalarından olan Saab, sahibi olan Swedish Automobile'in çabalarına rağmen geçen yıl üretimini durdurmuş ve ardından da iflası ilan edilmişti.



Radyo, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Youngman'ın teklifinin birkaç milyar İsveç Kronu boyutunda olduğunu ve Çin şirketinin, İsveç'in güneyindeki Trollhattan'da bulunan Saab fabrikasında üretime devam etme yolunda yeni bir öneri getirdiğini söyledi.



İsveç Borçlar İdaresi geçen hafta Avrupa Yatırım Bankası'nın Saab'a verdiği krediyi geri ödediğini açıklayarak Saab'ın satışındaki önemli bir zorluğu gidermiş oldu.



Saab'ın talipleri arasında Türk yatırım şirketi Brightwell Holdings, Hintli Mahindra and Mahindra ve İsveçli mühendislik firması Semcon bulunuyor.





