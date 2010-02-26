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Dünya

Çinliler parayı herkesten çok seviyor

Çin'de yapılan bir araştırmada Çinlilerin parayı herkesten daha çok sevdiği ortaya çıktı.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Çin'de yapılan bir araştırmada Çinlilerin parayı herkesten daha çok sevdiği ortaya çıktı.

Global Times'ın haberine göre, Reuters/Ipsos'un, Güney Kore, Japonya ve Çin'de yaptığı bir araştırma sonucunda paranın geçmişe oranla daha önemli olduğunu açıklamasının ardından, Çin'e ait "huanqiu.com"da yapılan başka bir ankete katılanların yüzde 85'i, Çinlilerin paraya diğer milletlere göre daha fazla değer verdiğine inandığını söyledi.

Reuters, ayrıca paranın bu üç ülkedeki gençler için bir başarı simgesi olduğunu aktardı.

Çin'in "huanqiu.com" anketinde parayı en önemli unsur olarak görenlerin oranı yüzde 85,7, paraya değer vermeyenlerin oranı yüzde 14,3 olarak veriliyor.

Çin'in anketinde, yorumların yer aldığı bölümde, ankete katılanlar kendilerini ülkede yükselen emlak fiyatları nedeniyle paranın kölesi olarak değerlendirirken, bazı yorumcular parayı insanları çalışmaya teşvik edici ve aynı zamanda onları pasifleştiren bir uyuşturucu olarak nitelendirdi.



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