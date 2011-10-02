-Çinliler Mersin'de inceleme yaptı MERSİN (A.A) - 02.10.2011 - Çin'den gelen ve aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu heyetin, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTSOB) otomotiv yatırımı amaçlı incelediği bildirildi. MTOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv yatırımı ağırlıklı olmak üzere farklı sektörlerde Çin devlet firmalarının yatırımlarını organize eden CMK International Firmasınca gerçekleştirilen gezi kapsamında, Çin devlet firmalarının üst düzey temsilcileri, MTOSB'yi ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Sabri Tekli ve bölge müdürü Halil Yılmaz ile görüştü. CMK International Yönetim Kurulu Başkanı Celal Metin Kılıç ve Çinli heyete hizmet binasında brifing verilerek, MTOSB'nin mevcut durumu ve 2. genişleme bölgesi hakkında bilgi aktarıldı. Daha sonra Tekli, altyapısı hazırlanmış ve yatırım yapılabilecek yerleri heyete gösterdi. Tekli, Mersin'in, Türkiye'deki aynı potansiyeli taşıyan iller arasında sanayi yatırımlarında daha ileride olması gerektiğini belirtti. Mersin'in sanayileşme alanında doğru adımları atması durumunda, dünyanın en önemli noktalarından birisi haline geleceğini ifade eden Tekli, ''Mersin'e otomotiv yatırımı da çekmeyi istiyoruz. Otomotiv sektörünün yerli üretim ile ortaya çıkartacağı yan sanayinin şehre büyük katkıları olacaktır'' dedi. CMK International Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç da, yatırımda önceliklerinin, avantajlarını çok iyi bildikleri Mersin olduğunu belirtti. Çin'in en önemli devlet otomotiv firmaları ile Türkiye'ye yatırım için yol haritaları çizdiklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: ''Çok yakın bir zamanda söz konusu heyetle yeniden Mersin'i ziyaret ederek artık yatırıma başlamak istiyoruz. 5 yıl içinde yüzde 100 yerli üretimi hedefliyoruz. Bazı sorunlar çözüme kavuştuğunda önümüzdeki yıllarda Mersin'de üretilen ilk aracı görmemiz mümkün olabilir.''