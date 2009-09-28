Çinliler markanın değil mağazanın taklitini yaptılar

Çinliler üründen sonra mağazayı da taklit etti. Bir Türk işadamı İdris Akdoğan, Çin'de gördükleri karşısında şok oldu.



Çinliler üründen sonra mağazayı da taklit etti. Bir Türk işadamı İdris Akdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Çin'e gitti. Çin'de markasının, mağazasının taklidini buldu. Üstelik bunu fotoğraflarla belgeledi. Hukuki süreçten sonuç alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle de hedefi mağazanın gerçeğini Çin'de açmak.



Ayakkabı, oyuncak, pantolan, cep telefonu derken şimdi de mağaza...



Çin artık sadece ürünü değil, mağazayı da taklit ediyor.



İdris Akdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'la Çin'e gitti.



Ve Çin'de kendi mağazasını buldu, daha doğrusu mağazasının taklidini.



Aslında her şey Romanya'dan gelen bir haberle başladı.



İdris Akdoğan'ı Romanya'dan aradılar, "Çin'de mağaza açmışsınız hayırlı olsun" dediler.



Önc şaşırdı, sonra araştırdı. En sonunda taklit mağazasını yerinde görüp, belgelemeye karar verdi.



Ve 400'den fazla mağazasıyla, 20 yılda yarattığı çocuk giyim markasının Çin'de bire bir kopyasını buldu Çin'de.



Akdoğan önce hukuk yoluna başvurmayı düşündü, ancak sonuç almasının zor olduğunu gördü.



Üstelik bu dev pazarda birçok iş adamı için fırsatlar olduğu görüşünde. O yüzden "dünyanın her yerinde taklit var, önüne geçmek mümkün değil" dedi.



Taklit ürün ve taklit mağaza. Bakan'ın da gündemindeydi. Çin, Türkiye'ye sadece taklit ürünü size satmam sözünü verdi.

