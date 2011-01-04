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Dünya

ÇİNLİLER KULLANILMIŞ URANYUMU TEKRAR KULLANACAK ŞANGHAY (A.A)

04 Ocak 2011 12:17

-ÇİNLİLER KULLANILMIŞ URANYUMU TEKRAR KULLANACAK ŞANGHAY (A.A) - 04.01.2011 - Çinli bilim adamları kullanılmış nükleer yakıtı tekrar işleyerek yeniden kullanılabilir hale getirebilecek bir teknoloji geliştirdi. Global Times gazetesinin Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) dayandırarak verdiği habere göre, bu teknolojinin Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Gobi çölünde bulunan Çin Milli Nükleer Kurumunun (CNNC) 404 nolu fabrikasında test edilerek geliştirildiği belirtildi. Bu teknoloji sayesinde ülkenin uranyum ihtiyacının çözülmesi bekleniyor. CCTV'ye göre bu sayede ülkedeki mevcut uranyum kaynakları 3 bin yıl kullanılabilecek. Projenin başındaki mühendislerden Vang Cian yaptığı açıklamada, bundan sonra nükleer yakıtların tekrar işlenmesi gerektiğini vurguladı. Vang, geliştirilen teknoloji sayesinde nükleer tesislerde kullanılan yakıtı ayıklayarak bazı kimyasal işlemlerden geçirdikten sonra eklenecek elementlerle nükleer güç santrallerinde kullanılabileceğini söyledi. CNNC Genel Müdürü Sun Çin de, Çin'in dünyada nükleer yakıt teknolojisinin dönüştürülebildiği birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, "bu anlamda küresel olarak kılavuz rolü bulunduğunu" söyledi. Çin, büyüyen ekonomisine paralel olarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamak için nükleer teknolojinin gelişimi ve ağırlıklı olarak kömüre bağlı enerjisini azaltmak için çalışmalar yapıyor.  Çin'de toplam 10.15 gigawat üretim kapasitesine sahip 12 adet çalışır durumda reaktör bulunuyor.

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