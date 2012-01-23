Çinliler kokoreçe de el attı

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'Talep ucu ucuna karşılanıyor'

Kokoreçte lezzetin sırrı altın oran

Farklı mutfakları ve damak tatlarıyla aralarında kurbağa, yılan, salyangoz ve bazı böceklere yemeklerinde yer veren Çinliler, ülkede ekonomik refahın her geçen gün artmasıyla dünya lezzetlerine de yönelmeye başladı.İtalyanlardan pizzayı, Fransızlardan şarabı mutfaklarına kazandıran Çinli girişimciler, Türkiye'den de kokoreçi gözlerine kestirdi.Türkiye'ye yaptıkları iş gezilerinde damak tatlarına uygun bol baharatlı kokoreçi keşfeden Çinliler, Türkiye'den kokoreç ithali için girişimlere başladı. Ankara merkezli SBA Kokoreç firmasının Adana'daki üretim tesisini gezen Çinli işadamları, ayda 30 ton kokoreç almak için talepte bulundu.SBA Kokoreç Genel Müdürü Salim Kayalı, kokoreçin İzmir'den tüm Türkiye'ye yayıldığını belirterek, daha önceleri akşamları seyyar tezgahlarda satılan kokoreçin bugün birçok fast food zinciri ve restoranda nezih bir ortamda tüketiciyle buluşarak Türk mutfağında hak ettiği itibarı kazanmaya başladığını söyledi.Türklerin yoğun olarak yaşadığı her ülkeden kokoreçe yoğun talebin olduğunu aktaran Kayalı, Avrupa Birliği ülkelerine kokoreç ithalinin prosedür açısından zor olmasından ötürü ABD ve Çin'den gelen talepleri dikkate aldıklarını dile getirdi.Son dönemde özellikle Çinli işadamlarının kokoreç ithal etmek için kendilerine tekliflerde bulunduğunu ifade eden Kayalı, görüşmelerle ilgili şu bilgileri verdi:''Çinliler birçok defa bizim Adana'daki üretim tesisimizi gezdi. Bizden ayda 30 tona yakın kokoreç talep ediyorlar. Ancak bu Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığı düşünüldüğünde oldukça yüklü bir miktar. Görüşmelerimiz sürüyor ama hem çok ucuz fiyata almak istemelerinden hem de söz konusu miktarın iç pazarda sıkıntı yaratma riskinden ötürü teklife pek sıcak bakmıyoruz. Çünkü Türkiye'de üretilen aylık 250 ton kokoreç talebi ucu ucuna karşılıyor. Onların istediği 30 tonu verirsek yaz aylarında iç pazarda kokoreç sıkıntı yaşanır. Kokoreçin bir şişini (ortalama 4,5 kilogram) iç pazarda 75 liraya satıyoruz, bize verikleri tekliflerini bu fiyata çekerlerse anlaşılmaması için hiçbir sebep yok.''Kökeni Balkanlara dayanan kokoreç erkek kuzunun bumbar, ince bağırsak ve iç yağının şişe sarılmasıyla hazırlanıyor. Meşe kömürü ateşinde yeterli pişkinliği gelen kokoreç zırhlanarak kuşbaşı büyüklüğüne getiriliyor. Dökülen kimyon, kekik ve kırmızı pul biber gibi baharatlarla harmanlanan kokoreç daha sonra ekmek arasında servis ediliyor. Yüzde 60 bumbar, yüzde 30 bağırsak ve yüzde 10 iç yağı şeklinde olan kokoreçteki bu ideal karışımı, ustalar ''altın oran'' diye tanımlıyor.