Çinliler kayıplara karışan başkan yardımcısını arıyor

Pekin’i ziyaret eden ABD Dişişleri Bakanı Hillary Clinton’la geçen haftaki görüşmesini iptal eden Xi Jinping, o günden bu yana kamuoyu karşısında görünmedi. Bugün Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt ile planlanan görüşmesini de gerçekleştirmeyen Xi Jinping, internet aleminde spekülasyon seline yol açtı.

Suikaste mi uğradı

Spekülasyonlar arasında en dikkat çekicisi, yeni liderin suikaste uğradığı yönünde. Ülke içinde sansür yoluyla dedikoduların üstü kapatılırken, merkezi ABD’de bulunan ve Çin iç politikasıyla ilgili olarak son dönemde isabetli yayınlar yapan internet sitesi Boxun.com, bir dizi iddiayı sayfalarına taşıdı. Bunlar arasında en çarpıcı olanı, Xi Jinping’in geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle ağır yaralandığı şeklinde. Tepe lider kadrosundaki bir başka isim olan He Guoqiang’ın da aynı gün trafik kazası geçirdiğini öne süren site, iki kazanın bir tür suikast girişimi olduğunu ileri sürdü.

İddiaların akıl almaz boyulara ulaştığını savunanlar ise, yeni liderin futbol oynarken belini incittiğini ve istirahatte olduğunu dile getiriyor. Çin’de lidelerlerin hastalık ya da rahatsızlıklarına ilişkin açıklama geleneğinin olmayışı, dedikoduları besleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

Ekim ortasında liderliği devralacak

Çin Devlet Başkan Yardımcılığını yürüten Xi Jinping’in gelecek ay ortasında yapılacak Komünist Parti Kongresi’nde Hu Jintao’dan liderliği almasına kesin gözüyle bakılıyor. Xi Jinping, gelecek ay devralacağı parti liderliğinin ardından, bahar ayında Devlet Başkanlığı koltuğuna da oturacak ve ülkenin gelecek 10 yıldaki kritik politikalarına yön vermek suretiyle dünyayı etkileyecek kararlara imza atacak.

Kapalı kutu

Bazı gözlemciler, Xi’nin Batı’ya baş kaldırmaya hazırlanan milliyetçi bir lider olduğunu öne sürüyor. Bazılarıysa, Xi’nin Batılı fikirlere açık olduğuna inanıyor. Hatta, liberallerin bazıları Xi’nin gücü ele geçirince demokratik reformları hızlandıracağı umudunu taşıyor. Kendisinden önceki liderlerin aksine, Batı’yla temas halinde olan ve yurtdışına seyahat eden Xi, iletişime açık bir lider olarak tarif ediliyor.