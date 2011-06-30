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Dünya

Çinliler dünyanın en uzun köprüsünü inşa etti!

Çin'de dünyanın en uzun köprüsünün inşası 4 yıllık çalışmanın ardından tamamlandı. Shandong bölgesinde inşa edilen köprü tam 42 kilometre.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Çin'de dünyanın en uzun köprüsünün inşası 4 yıllık çalışmanın ardından tamamlandı. Shandong bölgesinde inşa edilen köprü tam 42 kilometre. Üç şehri birbirine bağlayan köprü 2 farklı ekibin çalışmalarıyla 2006 yılından beri inşa ediliyordu. 

Dünyanın en uzun köprüsü 42 kilometre

Projede yer alan bir mühendis "Proje bilgisayarda kusursuz görünüyordu fakat köprünün iki yakası birleşene kadar içimiz rahat etmedi, birkaç santimetrelik hata bile felaketle sonuçlanabilirdi" şeklinde açıklama yaptı.

Köprü 8.5 milyar dolara (13 milyar 150 milyon TL) mal oldu. Çin'den önce en uzun köprü rekoru ABD'nin güneyinde yer alan Louisiana eyaletinde 38 kilometre uzunluğunda bir köprüye aitti. 


BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDEN 30 KAT DAHA UZUN 

Çin'de yapılan yeni köprü, 1973 yılında İstanbul Boğazı'na 1.500 metre uzunluğunda inşa edilen Bogaziçi Küprüsü'nden 30 kata yakın daha büyük.



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