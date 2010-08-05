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Dünya

Çinliler cinselliği internetten öğreniyor

Yapılan araştırmaya göre okul ve evde yeterli cinsel eğitim almayan Çinliler çareyi internette buluyor.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Çin'de gençler arasında yapılan bir araştırma, okul ve evde verilen cinsel eğitimin yetersiz olduğunu, bu nedenle gençlerin cinselliği internetten öğrendiğini ortaya koydu.


China Daily gazetesinin haberine göre, ankete katılan 3 bin gencin üçte biri, "internetin cinsellik konusunda müracaat ettikleri en önemli kaynak olduğunu" belirtti.


Katılımcılar, internetin ardından kitapların ve arkadaşların bu konuda ikincil kaynak olduğunu ifade ederken, en az müracaat edilen yerin ise eğitimcilerin ve ailenin olduğunu kaydetti.


İnternette popüler bir cinsellik eğitim forumu hazırlayan, Askeri Tıp Üniversitesinde de doktora yapan Ye Çing, Çin'de cinsellik eğitiminde ciddi bir eksiklik olduğunu, bu nedenle gençliğin internete yöneldiğini söyledi.


Ankete katılanlardan yüzde 71'i internette müstehcen içeriği rahatsız edici bulurken, internette cinsel konularda eğitici yazılar yazan Cang Çao, cinsellik eğitiminin okullarda verilmesi gerektiğini, ancak şu anda bunun yapılmadığını ifade etti.


Pekin Normal Üniversitesi Cinsellik Eğitimi ve Araştırma Merkezinden Cang Meymey, çocuklara ve üniversite öğrencilerine bu eğitimin verilmesi gerektiğini savunurken, Çin Halk Üniversitesi Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Pan Suiming, bu konuda gençlere ne anlatılacağı üzerine değil de onların ne öğrenmek istediği üzerine yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

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