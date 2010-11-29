-ÇİNLİLER AIDS'İ GELENEKSEL TIPLA TEDAVİYE ÇALIŞIYOR ŞANGHAY (A.A) - 29.11.2010 - Çin bilim adamları geleneksel Çin tıbbıyla AIDS hastalığını tedavi etmek için çalışmalar yapıyor. Global Times, Hong Kong'ta bulunan ve Çin tıbbı üzerine çalışmalar yapan bir şirketin, bu konuda çalışmalar yaptığı, ancak yakın zamanda böyle bir tedavi bulamayacaklarını açıkladığını duyurdu. Çin Geleneksek Tıbbı İdaresi Başkan Yardımcısı Vu Gang, yaptığı açıklamada, AIDS hastaları üzerinde 3 yıldır bazı deneyler yaptıklarını, ancak çalışmalarda sadece hastaların bağışıklık sistemlerini güçlendirebildiklerini belirtti. Dünya Çin Tıbbı Federasyonu Genel Sekreteri Li Yong da geleneksel Çin tıbbının AIDS hastalığını tedavi edebilmesi için daha çok yol katetmesi gerektiğini ifade ederek, yapılan çalışmaların AIDS'le mücadelede bazı avantajlar sağladığına işaret etti. Hong Kong merkezli bir Çin tıbbı şirketinden adı açıklanmayan bir kaynak ekim ayında AIDS tedavisine çok yaklaştıklarını iddia etmişti. Aynı kaynak, yaptıkları deneylerde hastaların vücudundaki antijenlerin (antikor üreten maddeler) negatif olduğunu savunmuştu. Öte yandan geleneksel Çin tıbbı otoriteleri AIDS hastaları üzerinde yapılan bazı testlerde negatif sonuç elde ettiklerini öne sürmüş, ancak test sonuçlarını açıklamamıştı. Li, buna benzer açıklamaları sorumsuzluk olarak niteleyerek, bu verilerin uluslararası toplum tarafından onaylanmadığına dikkati çekti. AIDS üzerine çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler'in ortak programının (UNAIDS) Çin bürosu yetkililerinden Guy Taylor ise AIDS'in tedavisine dair bilinen bir tedavinin olmadığını ifade etti. Taylor, UNAIDS'in geleneksel Çin tıbbı tedavilerini desteklediklerini, ancak kendi verilerine göre geleneksel tıbbın AIDS üzerindeki etkisini gösteren bir kanıt olmadığını belirtti.