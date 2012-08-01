Çinli yüzücü Shiwen'in doping testleri temiz çıktı

Kadınlar 400 metre karışıkta 4.28.43’le dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Çinli kadın yüzücü Ye Shiwen’in doping kullanıp kullanmadığı konusunda son noktayı Britanya Olimpiyat Birliği koydu.

Çinli sporcunun özellikle son 100 metredeki serbest performansı şüpheleri doğurmuştu. Son ayağı 58.68’le bitiren Shiwen’in son 50 metredeki performansı, erkeklerde aynı dalda tarihin en hızlı 2. derecesini yapan Lochte’nin son 50 metresinden daha hızlıydı.

Bu yarışın ardından Dünya Yüzme Antrenörleri Birliği yöneticilerinden Amerikalı Leonard, Çinli yüzücü Ye Shiwen’in performansının oldukça şüpheli olduğunu The Guardian’a ifade etmişti.

Ancak dün yapılan açıklamada, Ye Shiwen’in doping testlerinin temiz çıktığı belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonu Başkanı Arne Ljungqvist de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, spekülasyonların üzüntü verici olduğunu söyledi.

'Bir kız çocuğu, yetişkin bir erkeği nasıl geçer?'

Ye Shiwen'in kazandığı altın madalya, bir tartışmayı daha alevlendirdi.

"Bir kız çocuğu, yetişkin bir erkeği nasıl geçer?" sorusu, Çin'in 2008 Pekin'e ev sahipliği hakkını kazandıktan sonra şampiyon sporcular yetiştirmek için, küçük yaştaki çocuklara verdiği eğitimi bir kez daha gündeme getirdi.

Çocukların gaddarca ailelerinden koparılmaları ve bebek yaştan itibaren işkence gibi eğitime tabi tutulmaları.

Şimdi,, 1980 Moskova'da 400 metre ferdi karışıktaki şampiyon olan Batı Alman Petra Schneider'in da benzer bir eğitimden geçmesini hatırlatılıyor.

"Ye 7 yaşından beri yüzücü olmak için çalışıyor" diyen anne bu iddialara karşı çıkarken, Ye'nin yetiştiği Chen Jinglun Sports School'un toplama kampından farksız olduğu iddiaları yüksek sesle dile getiriliyor.