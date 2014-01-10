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Dünya

Çinli yönetmene 'tek çocuk' cezası

Çin'in ünlü yönetmenlerinden üç çocuk babası Zhang Yimou'ya 1,2 milyon dolar ceza verildi

10 Ocak 2014 12:51

Türkiye'de özellikle Hero (Kahraman) filmiyle tanınan ve Kızıl Darı Tarlaları filmi kült filmler arasında gösterilen Çinli yönetmen Zhang Yimou'ya Çin'in tek çocuk politkasına uymadığı için 1,2 milyon dolar tutarında ceza kesildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sadi Kaymaz'ın haberine göre, üç çocuk babası yönetmen Zhang Yimou, tek çocuk politikasını delmekle suçlanmış ve özür dileyerek ikinci ve üçüncü çocukları için söz konusu olan para cezasına razı olduğunu söylemişti. Zhang’ın cezaya itiraz etme hakkı bulunmasına rağmen, bunu kullanmadan 1 aylık yasal süre içinde cezanın tamamını ödemesi bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en tanınmış yönetmenlerinden olan Zhang, kariyerinin ilk safhasında Yaşamak (Huozhe/To Live) ve Kızıl Darı Tarlaları (Honggaoliang/Red Sorghum) gibi filmlere imza attı ve Pekin yönetimiyle yıldızı pek barışmadı.

Zhang Yimou'nun 2000’lerde rejim çizgisine kayarak gişe filmlerine yöneldiği yorumları yapılıyor. Bu safhada çektiği 'Uçan Hançerler' ve 'Kahraman' gibi filmleri Türkiye’de de gösterilen Zhang Yimou, 2008 yılında Pekin Olimpiyatları’nın açılış töreninin direktörlüğünü üstlendi. Zhang, son olarak ’Savaş Çiçekleri’ isimli filmi çekmişti.

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