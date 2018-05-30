Çinli ve Bosnalı 2 üniversite öğrencisi tutuklandı

Uşak'ta yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 Çin ve 1 Bosna Hersek vatandaşı 2 üniversite öğrencisi tutuklandı. Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığı belirtilirken 14 yabancı uyruklu öğrenci hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' üyeleri tarafından ülkeye getirilen yabancı uyruklu öğrencilere, örgüte ait evlerde 6 ay boyunca Türkçe eğitimi verildikten sonra üniversite sınavlarına hazırlandığı tespit edildi. Çeşitli üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin telefonlarına örgüt üyeleri tarafından şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklendiğinin saptandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 1'i Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu 2 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir kişinin arandığı belirtilen soruşturma kapsamında, 14 yabancı uyruklu öğrenci hakkında da adli işlem yapıldığı ifade edildi. (DHA)