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Dünya

Çinli, uzayda köpek eti yemiş

İlk Çinli astronotun uzay mönüsünde köpek eti de bulunuyormuş.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Köpekler, yörüngedeki ilk hayvan olarak uzay tarihine geçerken, şimdi de Çin'in ilk astronotunun menüsünde yer aldıkları için haber oldu. Çin yapımı uzay aracı Şıncou 5'in pilotu olarak 2003'te tarih yazan "taykonot" Yang Livey kısa süre önce yayınladığı "Uzaya Uzun Yürüyüş, Cennet ile Dünya arasındaki 9 Seviye" adlı otobiyografisinde, yörüngede yediklerini de yazdı.


Yang kitabında, "Aslında çok normal şeyler yedik, bunu gizlemeye gerek yok" diyerek, menüde, Çinlilerin, "yüksek tansiyonu düşürmekten, gece sık tuvalete kalkmayı azaltmasına kadar birçok tıbbi yararı bulunduğunu" söyledikleri Huajiang köpeği etinin de yer aldığını yazdı. Çin inanışına ve atasözüne göre, köpek eti yorgunluğa karşı "ginseng'den bile daha etkili" ve kışın da insanı sıcak tutuyor. 

Yemeklerin Çinli diyetisyenler tarafından özel hazırlandığı ve yemeklerin malzemelerinin Pekin'deki özel bir işletmeden temin edildiğini yazan Yang, ayrıca kalkış sırasındaki basıncın fazlalığından öleceğini düşündüğünü belirtti.


Çinli astronot, atmosfere girişte de modülün penceresinde bir çatlak oluştuğunu gördüğünü belirterek, "Korkmadım dersem yalan olur. Dışardaki sıcaklık 1600 ila 1800 derece arasındaydı" dedi. Yang, daha sonra gördüğü şeyin çatlak değil ısı yalıtım kaplamasındaki bir çizgi olduğunu farkettiğini yazdı.


Çinli astronotların 2009 yılında yaptıkları bir uzay seferinin menüsü şöyle:


İlk gün: nilüfer köklü yulaf lapası, soğanlı çıtır tofu, kurbağa balığı güveci, deniz yosunlu domuz pirzola, sarımsaklı ıspanak.

İkinci gün: Baharatlı domuz derisi, ördek boynu güveci, zencefilli istakoz, acılı tavuk ciğeri, çamfıstıklı tatlı mısır lapası, üç lezzetli çorba.

Üçüncü gün: Fermante pirinç çorbasında haşlanmış yumurta, Harbin usulü sucuk, Huajiang köpeği, sübye güveç, yeşil biberli yılan balığı, kurutulmuş tofulu baharatlı bezelye.


Her yemeğin yanında, elma, armut ve portakalın yanı sıra pirinç pilavı, pirinç eriştesi ve tatlı patates.


Taykonot Yang'ın menüde köpek eti bulunduğunu açıklaması ise hayvan hakları savunucularını kızdırdı. Dernekler ve kuruluşlar, bir rol modeli olarak Yang'ın milyonlarca hayranına kötü örnek olduğunu belirtti.


Dünyadaki hayvan hakları savunucusu kuruluşlar, köpek eti yendiği için 2008 olimpiyatlarının Pekin'e verilmemesini talep etmişti.

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