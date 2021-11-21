Çinli tenisçi Peng Shuai'nin turnuvada olduğunu gösteren video paylaşıldı; tenis camiası, sporcunun güvenliğinden hâlâ endişeli

Çin'de devlet bağlantılı medya, Çinli bir siyasetçinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa ettikten sonra kendisinden haber alınamayan tenisçi Peng Shuai'nin bir turnuvada olduğuna ilişkin video paylaştı.

BBC'de yer alan habere göre, Çinli tenisçi Peng Shuai'nin nerede olduğuna ilişkin soru işaretleri sürerken, Global Times editörü Twitter üzerinden bir video paylaştı.

Videoda, Peng Shuai'nin bir gençler tenis turnuvası finalinin açılışında bulunduğu belirtildi.

Global Times editörü daha önce de Peng'in koçlarıyla ve arkadaşlarıyla restoranda yemek yediği iki video paylaşmıştı.

Öte yandan Kadınlar Tenis Birliği (WTA), paylaşılan videoların Peng'in durumuna ilişkin endişeleri gidermediğini belirtti. WTA Sözcüsü, söz konusu videoların Peng'in güvende olduğunu kanıtlamak için 'yetersiz' olduğunu söyledi.

WTA Direktörü Steve Simon, önceki iki videodan sonra tenisçinin "özgür ve kendi kararlarını alabilir durumda olduğunun" kanıtlanmadığını söylemişti. WTA, Peng'in durumundan emin olmadıkları sürece Çin'deki turnuvaları iptal edebileceklerini belirtmişti.

Peng, kasım ayının başında Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Paylaşım daha sonra internetten kaldırılmıştı.

Paylaşımdan bu yana Peng'den doğrudan bir haber alınamazken tenis dünyasından Selena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal gibi ünlü isimler, endişelerini dile getirmişti.