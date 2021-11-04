Çinli tenis yıldızı, eski Genel Sekreter Yardımcısı'nın kendisine tecavüz ettiğini açıkladı

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, Çin Komünist Partisi’nden emekli siyasetçi Zhang Gaoli’nin kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, tenis yıldızı Peng sosyal medya uygulaması Weibo’dan yaptığı açıklamada eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yakını olarak bilinen Zhang Gaoli’nin kendisini cinsel ilişkiye girmeye zorladığını söyledi.

Peng, paylaşımında, Zhang Gaoli’nin evine tenis oynamaya gittiğini ve bu sırada cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. “Rıza vermedim ve ağlamamı durduramadım" diyen Peng, kanıtı olmadığını belirtti. Peng, tecavüzün birden fazla devam ettiğini söyledi.

Suçlamaların ardından Weibo, tenis yıldızının paylaşımını kaldırırken Peng’in adını internette aratmak da kısıtlandı.

Peng’in ifşası Çin’de bir siyasi hakkında yöneltilen ilk tecavüz suçlaması oldu.