Çinli profesörden Pekin'in siyasi elitleri için makale: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir; Batı savaşa çekilebilir

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Kamu Politikası Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, Şanghay Kamu Politikası Araştırma Derneği Başkanı, Chahar Enstitüsü Akademik Komitesi Başkanı Profesör Hu Wei, Rusya-Ukrayna savaşının Batı'ya da sıçrayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pekin'in siyasi elitlerine yönelik olduğunu belirttiği bir makale kaleme alan Wei, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini ifade etti. Çinli akademisyen, bu durumda Avrupa ve ABD'nin de savaşa çekileceğini; bunun da yeni bir dünya savaşına, hatta nükleer savaşa yol açacağını belirtti.

Wei, "Bunun sonucu insanlık için yıkım ve ABD ile Rusya arasında restleşmeye neden olur. Bu son savaş, Rusya'nın askeri gücünün NATO ile eş değer olmadığını göz önünde bulundurunca Putin için daha kötü olur.

"Vladimir Putin'in Ukrayna'daki hedefi hızlı bir şekilde kazanıp, hükümeti devirip Rusya yanlısı bir hükümet kurarak 'Ukrayna problemi'ni çözmek ve dikkati içerideki krizden uzağa çekmekti" diyen Wei, Kremlin'in bunu başaramadığını ve hem içeride hem dışarıda zor durumda kaldığını belirtti. Wei, "Putin'in en iyi seçeneği savaşı mantıklı bir şekilde masada bitirmek. Bunun için de Ukrayna'nın ciddi tavizler vermesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirdiği senaryoda Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ölse de ölmese de sürgünde bir hükümet kurulacağını ifade eden Wei, ayaklanmalar ve Batı yaptırımlarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol altında tutmakta zorlanacağını belirtti.

Wei, Batı'nın yaptırımlarının sebep olduğu ekonomik yıkımın siyasi ayaklanmaya sebep olabileceğini de belirtti. Putin'in iç karmaşa veya askeri darbe gibi bir nedenle devrilmesi durumunda yeni yönetimin Batı'ya meydan okumaktan kaçınacağını ifade eden Wei, bunun Rusya'nın büyük güç olduğu dönemi sonlandıracağı değerlendirmesinde bulundu.